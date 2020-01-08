Эмери: Неймар должен вернуться в Испанию

Бывший главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери выразил мнение, что нападающий парижан Неймар должен вернуться в Испанию. Ранее бразилец выступал за "Барселону", откуда перешел в "ПСЖ" за 222 млн евро в 2017 году."Неймару 27 лет, и у него есть все, чтобы стать лучшим футболистом мира. Я бы хотел, чтобы он вернулся в Испанию, потому что лучшие игроки должны быть в лучших клубах.Было много слухов о его возвращении в "Барселону". Думаю, он должен вернуться в Испанию. В этой стране лучшие команды мира — "Реал" и "Барселона". Но лучшая лига — английская.Вне всяких сомнений, Неймар самый сильный игрок из тех, кого я тренировал", — сказал Эмери в интервью Cadena SER.