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Эмери: Неймар должен вернуться в Испанию

Бывший главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери выразил мнение, что нападающий парижан Неймар должен вернуться в Испанию. Ранее бразилец выступал за "Барселону", откуда перешел в "ПСЖ" за 222 млн евро в 2017 году.

"Неймару 27 лет, и у него есть все, чтобы стать лучшим футболистом мира. Я бы хотел, чтобы он вернулся в Испанию, потому что лучшие игроки должны быть в лучших клубах.

Было много слухов о его возвращении в "Барселону". Думаю, он должен вернуться в Испанию. В этой стране лучшие команды мира — "Реал" и "Барселона". Но лучшая лига — английская.

Вне всяких сомнений, Неймар самый сильный игрок из тех, кого я тренировал", — сказал Эмери в интервью Cadena SER.

Sport24


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Теги: Эмери Неймар
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