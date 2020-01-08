В матче 1/2 финала Суперкубка Испании "Реал" одержал победу над "Валенсией" - 3:1.
Суперкубок Испании
1/2 финала
Голы: Парехо, 90+2 (пен) - Кроос, 15, Иско, 39, Модрич, 65.
"Валенсия": Доменек, Гарай, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Коклен (Собрино, 83), Кондогбиа (Гомес, 57), Парехо, Солер, Ферран Торрес, Гамейро (Черышев, 70).
"Реал": Куртуа, Рамос, Карвахаль, Менди (Марсело, 71), Варан, Модрич (Хамес, 77), Иско, Каземиро, Кроос, Вальверде, Йович (Мариано, 82).
Предупреждения: Каземиро, 88.
"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании
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