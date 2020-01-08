Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев подвел итоги полуфинального матча Суперкубка Испании с "Реалом".
"Мы были недостаточно хороши, нам было некомфортно на поле. Это была не та "Валенсия", которую мы привыкли видеть по ходу сезона. Но впереди еще много матчей.
Гол Крооса — результат потери концентрации у всех нас. Он поставил нас в нелегкую ситуацию", - цитирует Черышева Movistar Plus.
Sport24.ru
Черышев - об 1:3 от "Реала": это была не та "Валенсия", которую мы привыкли видеть по ходу сезона
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