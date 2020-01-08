Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги полуфинального матча Суперкубка Испании с "Валенсией" (3:1).
"Самым важным элементом была для нас игра, которую мы продемонстрировали на чужой половине поле. Я доволен выступлением всех игроков. Трудно выделить одного. Я рад за Иско. Затем гениальный гол Крооса, гол Модрича. Тренер хочет видеть подобное от своих игроков, но мы еще ничего не выиграли.
Бэйл? Сейчас он не готов, не тренировался всю неделю. Нужно поговорить с врачами. Важны сейчас те, кто здесь.
Что касается Йовича, то думаю, что он провел хорошую игру, много работал. Когда вы не долго не играете, заметна разница. Он хотел бы забить, но важнее работа, которую проделал. Он отдал все силы на поле", — цитирует Зидана испанская федерация футбола в твиттере.
Sport24.ru
Зидан: доволен игрой всех игроков "Реала", но мы еще ничего не выиграли
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