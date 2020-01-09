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"Эспаньол", интересовавшийся Смоловым, купил форварда "Бенфики"

"Эспаньол" приобрёл нападающего "Бенфики" Рауля Де Томаса. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Ранее была информация, что нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов, которым интересовался испанский клуб, является вторым выбором команды в том случае, если не сумеет заполучить форварда "Бенфики", который ранее выступал за мадридский "Реал".

Де Томас — воспитанник мадридского клуба, футболист пописал контракт с "Эспаньолом" до лета 2026 года. Испанский футболист будет представлен сегодня после прохождения футболистом медобследования.

"Эспаньол" после 19 туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 11 очков, на 4 балла отставая от спасительной 17-й строчки.

"Чемпионат"


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Теги: Эспаньол Смолов Ла Лига
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