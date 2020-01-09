"Эспаньол" приобрёл нападающего "Бенфики" Рауля Де Томаса. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Ранее была информация, что нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов, которым интересовался испанский клуб, является вторым выбором команды в том случае, если не сумеет заполучить форварда "Бенфики", который ранее выступал за мадридский "Реал".
Де Томас — воспитанник мадридского клуба, футболист пописал контракт с "Эспаньолом" до лета 2026 года. Испанский футболист будет представлен сегодня после прохождения футболистом медобследования.
"Эспаньол" после 19 туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 11 очков, на 4 балла отставая от спасительной 17-й строчки.
"Чемпионат"
"Эспаньол", интересовавшийся Смоловым, купил форварда "Бенфики"
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