Джонатан Барнетт, агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла, заявил, что валлиец, скорее всего, останется в команде в следующем сезоне.
"Бэйл никуда не уйдет зимой, его уход летом также маловероятен", — приводит слова Барнетта ESPN.
В нынешнем сезоне Бэйл провел 14 матчей за "Реал" во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
По состоянию здоровья 30-летний хавбек не помог "Реалу" в матче Суперкубка Испании с "Валенсией".
Sport24
Агент: уход Бэйла из "Реала" летом маловероятен
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