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Агент: уход Бэйла из "Реала" летом маловероятен

Джонатан Барнетт, агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла, заявил, что валлиец, скорее всего, останется в команде в следующем сезоне.

"Бэйл никуда не уйдет зимой, его уход летом также маловероятен", — приводит слова Барнетта ESPN.

В нынешнем сезоне Бэйл провел 14 матчей за "Реал" во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

По состоянию здоровья 30-летний хавбек не помог "Реалу" в матче Суперкубка Испании с "Валенсией".

Sport24


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Теги: Бэйл Реал
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