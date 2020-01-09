"Атлетико" стал вторым финалистом Суперкубка Испании. В полуфинале мадридцы встречались с "Барселоной" и победили (3:2). В финале "матрасники" сыграют с "Реалом". Встреча состоится 12-го декабря.
Суперкубок Испании
1/2 финала
Голы: Коке, 46, Месси, 51, Гризманн, 62, Мората, 82 (пенальти), Корреа, 86
"Барселона": Нето, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Видаль, де Йонг, Гризманн, Месси, Суарес.
"Атлетико": Облак, Лоди (Витоло, 67), Савич, Фелипе, Триппьер, Парти, Эррера (Коке, 46), Сауль, Корреа, Фелиш, Мората.
Предупреждения: Пике, 31, Парти, 35, Савич, 45+3, Суарес, 45+3, Фелипе, 64.
"Атлетико" на последних минутах вырвал победу у "Барселоны"
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