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"Атлетико" на последних минутах вырвал победу у "Барселоны"

"Атлетико" стал вторым финалистом Суперкубка Испании. В полуфинале мадридцы встречались с "Барселоной" и победили (3:2). В финале "матрасники" сыграют с "Реалом". Встреча состоится 12-го декабря.

Суперкубок Испании

1/2 финала

Голы: Коке, 46, Месси, 51, Гризманн, 62, Мората, 82 (пенальти), Корреа, 86

"Барселона": Нето, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Видаль, де Йонг, Гризманн, Месси, Суарес.

"Атлетико": Облак, Лоди (Витоло, 67), Савич, Фелипе, Триппьер, Парти, Эррера (Коке, 46), Сауль, Корреа, Фелиш, Мората.

Предупреждения: Пике, 31, Парти, 35, Савич, 45+3, Суарес, 45+3, Фелипе, 64.


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Теги: Атлетико Барселона
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