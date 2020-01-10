Аленья удалил аккаунт в твиттере из-за оскорблений болельщиков "Севильи"

Полузащитник "Барселоны" Карлос Аленья, в настоящее время выступающий на правах аренды за "Бетис", удалил свой аккаунт в "твиттере из-за конфликта с болельщиками "Севильи". Об этом сообщает Mundo Deportivo.Игрок давай интервью другому испанскому заданию и ему задали вопрос, стал ли он уже антисевилистом, на что полузащитник ответил следующее: "По правде говоря, когда вы приезжаете в "Бетис", вы осознаёте это противостояние, и сейчас я полностью за "Бетис".Но оскорбления начались из-за того, что журналист издания исказил ответ Аленьи, когда появилась статья об этом в письменном виде: "По правде говоря, да, я уже стал антисевилистом". В этой статье слова игрока были указаны как прямая речь, в следствие чего фанаты "Севильи" стали оскорблять футболиста. Из-за этого Аленья принял решение удалить свой аккаунт.Аленья является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл 5 матчей в чемпионате Испании, не отличившись результативными действиями.