Transfermarkt снизил стоимость Месси в третий раз подряд

Портал Transfermarkt в третий раз подряд снизил рыночную трансферную стоимость форварда "Барселоны" Лионеля Месси.В списке самых дорогих футболистов мира 32-летний аргентинец опустился на 8-е место. Его рыночная трансферная стоимость на сегодняшний день оценивается в € 140 млн. Больше капитана "Барсы" стоят только Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен" (€ 200 млн), Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" (€ 160 млн), Неймар из "Пари Сен-Жермен" (€ 160 млн), Садио Мане и Мохамед Салах из "Ливерпуля", Гарри Кейн из "Тоттенхэм Хотспур" и Кевин Де Брёйне из "Манчестер Сити" (все — по € 150 млн).В текущем сезоне Месси сыграл в составе "Барселоны" 20 матчей, забил 16 мячей и сделал 9 результативных передач.