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Симеоне: когда вижу, как хороши мои игроки, ничего не боюсь

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от финального матча Суперкубка Испании с "Реалом".

"У игроков большие надежды, они хотят добиться результата. Их энергия придаёт мне силы и внушает надежду. Моя энергия — это мои футболисты. Когда вижу, как хороши мои игроки, ничего не боюсь.

Очевидно, что с каждым годом ты становишься всё лучше. Накопленные знания, опыт — ты учишься на этом и становишься лучше. Думаю, мой прогресс затронул как футбол, так и жизнь. Всё взаимосвязано", - цитирует Симеоне AFP.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Симеоне Атлетико Реал ЛА Лига
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