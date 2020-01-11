Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от финального матча Суперкубка Испании с "Реалом".
"У игроков большие надежды, они хотят добиться результата. Их энергия придаёт мне силы и внушает надежду. Моя энергия — это мои футболисты. Когда вижу, как хороши мои игроки, ничего не боюсь.
Очевидно, что с каждым годом ты становишься всё лучше. Накопленные знания, опыт — ты учишься на этом и становишься лучше. Думаю, мой прогресс затронул как футбол, так и жизнь. Всё взаимосвязано", - цитирует Симеоне AFP.
"Чемпионат.сом"
Симеоне: когда вижу, как хороши мои игроки, ничего не боюсь
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