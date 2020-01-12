Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль поделился ожиданиями от финального матча Суперкубка Испании с "Реалом".
"Солгал бы, сказав, что матч с вечным соперником ничего не значит, особенно когда на кону стоит титул. Победа в матче с "Барселоной" придала нам сил. Очень важно, что мы смогли её добиться. Да, "Барселона" больше владела мячом, но в первом тайме мы действовали как единое целое, что отлично нас характеризует. Мы нашли позитивные моменты, хотя казалось, что их не много. Мы проявили силу воли, встали и продолжили бороться.
Время владения мячом не будет иметь большого значения в матче с "Реалом". Это будет настоящая битва. В атаке "Реал" крайне эффективен. Исход матча будет зависеть от того, кто будет лучше в полузащите", - цитирует Сауля Marca.
"Чемпионат.сом"
Сауль: солгал бы, если бы сказал, что игра с "Реалом" ничего не значит
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