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"Барселона" рассматривает кандидатуры Сетьена и Милито после отказа Хави возглавить команду

Руководство "Барселоны" рассматривает несколько вариантов на пост главного тренера команды после отказа Хави принять каталонцев зимой. Об этом сообщает Cadena SER.

Один из вариантов — назначить временного тренера в лице Хави Гарсии Пимьенты, из "Барселоны Б", а летом пригласить Хави.

Также рассматривается возможность приглашения экс-тренера "Бетиса" Кике Сетьена или бывшего игрока "Барселоны" Габи Милито, возглавляющего "Эстудиантес". Эти специалисты могут возглавить сине-гранатовых на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде находится на грани увольнения, а основным кандидатом на его замену считается Хави.

Sport24.ru


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Теги: Сетьен Милито Хави Барселона Ла Лига
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