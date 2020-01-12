"Барселона" рассматривает кандидатуры Сетьена и Милито после отказа Хави возглавить команду

Руководство "Барселоны" рассматривает несколько вариантов на пост главного тренера команды после отказа Хави принять каталонцев зимой. Об этом сообщает Cadena SER.Один из вариантов — назначить временного тренера в лице Хави Гарсии Пимьенты, из "Барселоны Б", а летом пригласить Хави.Также рассматривается возможность приглашения экс-тренера "Бетиса" Кике Сетьена или бывшего игрока "Барселоны" Габи Милито, возглавляющего "Эстудиантес". Эти специалисты могут возглавить сине-гранатовых на постоянной основе.Ранее сообщалось, что нынешний тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде находится на грани увольнения, а основным кандидатом на его замену считается Хави.