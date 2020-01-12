Куман отказался возглавить "Барселону"

Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман отказался от предложения немедленно возглавить "Барселону", сообщает Catalunya Radio.Куман был удивлён, когда с ним связались представители каталонского клуба. 56-летний специалист объяснил отказ тем, что у него есть обязанности перед сборной Нидерландов, которая под его руководством выступит на предстоящем чемпионате Европы.Осенью 2020 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от "Барселоны".Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в каталонском клубе в качестве ассистента.