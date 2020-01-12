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Почеттино - основной кандидат на пост главного тренера "Барселоны"

Бывший тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера "Барселоны" после отказа Хави возглавить каталонский клуб. Об этом сообщает RAC1.

По данным источника, президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу всерьез рассматривает кандидатуру аргентинца. Интересно, что ранее Почеттино тренировал в "Эспаньоле", а в 2018 году он сказал: "Я лучше буду работать на своей аргентинской ферме, чем в "Барселоне".

Сообщалось, что после срыва переговоров с Хави в "Барсе" рассматривали варианты с Кике Сетьеном и Габи Милито. Также команду до лета может возглавить нынешний тренер "Барсы Б" Хави Гарсия Пимьента.

Sport24


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Теги: Почеттино Барселона Ла Лига
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