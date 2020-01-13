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Сетьен называется основным кандидатом на должность главного тренера "Барселоны"

Бывший главный тренер "Бетиса" Кике Сетьен является основным кандидатом на то, чтобы возглавить "Барселону" после увольнения Эрнесто Вальверде. Сразу несколько испанских СМИ сообщают, что представители 61-летнего специалиста находятся в Каталонии и ведут переговоры о контракте с клубом.

Сегодня стало известно, что Вальверде встретился с президентом сине-гранатовых Хосепом Марией Бартомеу и был поставлен в известность о своем увольнении. Клуб может сообщить об этом официально уже в ближайшие часы. Отмечается, что тренер собрал свои вещи на базе и получил возможность попрощаться с игроками и работниками клуба.

Сетьен возглавил "Бетис" в мае 2017 года и в первом же сезоне занял с командой 6-е место в Примере, квалифицировавшись в групповой этап Лиги Европы. Клуб вернулся в еврокубки впервые за последние пять сезонов. В сезоне-2018/19 "Бетис" финишировал на 10-м месте, и Сетьен объявил о своей отставке.

Sport24.ru


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Теги: Сентьен Барселона Бетис Ла Лига
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