Нападающий "Атлетико" Альваро Мората не участвовал в серии послематчевых пенальти в финальной игре за Суперкубок Испании против "Реала", поскольку плохо себя чувствовал. Об этом сообщает Marca.
На 115-й минуте игры Морату сбил Феде Вальверде, после чего на игрока неудачно упал Дани Карвахаль. В результате испанцу стало плохо, и перед серией пенальти его стошнило. Морату не поставили бить одиннадцатиметровые из-за плохого самочувствия, хотя он считается штатным пенальтистом команды.
Напомним, что "Реал" выиграл трофей после серии послематчевых пенальти (4:1). У "Атлетико" свои попытки не реализовали Сауль и Томас Партей. Единственный точный удар у матрасников провел Киран Триппьер.
Sport24.ru
Морату стошнило перед серией пенальти в матче за Суперкубок Испании с "Реалом"
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