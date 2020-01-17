Пресс-служба "Реала" на официальном сайте опубликовала заявку команды на предстоящий матч чемпионата Испании против "Севильи".
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
"Реал" после 19-ти туров делит с "Барселоной" первое место в таблице. В активе обоих клубов по 40 очков. "Севилья" расположилась на четвертой строчке, набрав 35 очков.
Стала известна заявка "Реала" на матч с "Севильей"
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