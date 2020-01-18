Черышев попал в заявку на матч с "Мальоркой"

Напомним, что игра состоится завтра. Начало встречи - 14:00 мск.
Заявка "Валенсии": Доменек, Силлессен, Мангала, Паулиста, Гайя, Диакаби, Коста, Васс, Парехо, Кондогбиа, Черышев, Коклен, Солер, Кан Ин, Ферран, Гамейро, М. Гомес, Собрино.
? Convocatoria para el #MallorcaValencia ??? #AmuntValencia ?? @libertex_europe pic.twitter.com/jqQClz61l5— Valencia CF ?? (@valenciacf) January 18, 2020
В текущем сезоне Черышев выходил на поле 10 раз, забил гол и сделал один ассист. "Валенсия" идет седьмой в чемпионате Испании.