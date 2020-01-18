Лопетеги назвал позором судейство в матче с "Реалом"

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги остался крайне недоволен судейством в матче 20-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (1:2), передает Marca.
Фото: ФК "Севилья"
Напомним, главный арбитр встречи Хуан Мануэра не засчитал гол нападающего "Севильи" де Йонга. После просмотра VAR судья посчитал, что игроки "Севильи" ранее сфолили на защитнике "Реала" Эдере Милитао.

После игры в подтрибунном помещении Лопетеги прокричал: "Это позор, это позор!".

"Севилья" в нынешнем сезоне набрала 35 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал" с 43 очками возглавляет турнирную таблицу.


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Теги: Лопетег Реал Севилья Ла Лига
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