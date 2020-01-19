"Мы обеспокоены тем, что проигрываем во втором матче подряд. Мы должны показывать лучший результат. "Валенсия" пропускает слишком много голов в последних матчах.
Что касается замены Черышева, то он не мог дальше продолжать игру", - приводит слова Селадеса AS.
Отметим, что пресс-служба "Валенсии" пока не сообщала о травме российского футболиста.
"Валенсия" после 20 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 32 очко.
Главный тренер "Валенсии" рассказал о замене Черышева
Наставник "Валенсии" Альберт Селадес после сегодняшнего поражения от "Мальорки" (1:4) рассказал, почему в первом тайме заменил российского полузащитника Дениса Черышева.
Фото: Getty Images
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