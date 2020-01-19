Вратарь "Реала" Андрей Лунин, который на правах аренды перешел в "Овьедо", рассказал, что ставит перед собой целью закрепиться в мадридском клубе.
Напомним, украинец перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари. Его контракт со "сливочными" рассчитан до 2024 года.
"Моя цель – снова играть в "Реале". Но пока что я хочу играть за "Овьедо". Впереди чемпионат Европы, это еще одна четкая цель. Я очень благодарен этому клубу за возможность продемонстрировать, чего я стою", - цитирует Лунина пресс-служба клуба.
Вратарь Лунин рассказал о цели играть в "Реале"
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