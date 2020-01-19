Кавани не перейдет в "Атлетико"

Трансфер уругвайского нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани в "Атлетико", скорее всего, не состоится, передает RMC.

Сообщается, что мадридский клуб в зимнее трансферное окно был готов заплатить за форварда 10 миллионов евро, однако "ПСЖ" ответил отказом. Несмотря на то, что контракт Кавани с клубом истекает летом, парижане не намерены расставаться с игроком раньше времени.

В нынешнем сезоне Кавани провел 14 матчей и забил 5 голов.


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Теги: Кавани Атлетико ПСЖ Ла Лига Лига 1 Зарубежные трансферы
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