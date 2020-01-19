Месси стал первым, кто забивает в Примере 16 лет подряд

Форвард "Барселоны" Лионель Месси забил единственный мяч в игре против "Гранады" и установил очередной рекорд
Фото: Getty Images
Победный гол в матче с "Гранадой" стал для Месси первым в 2020-м году. Теперь Лео стал единственным футболистом, который забивал 16 лет подряд в чемпионате Испании.

В топ-5 европейских лиг остается всего лишь три серии дольше - Роналду (18 лет подряд), нападающий "Вероны" Джампаоло Паццини (17) и страйкер французского "Бордо" Джимми Бриан (17).

Отметим, что этот мяч стал для Месси 250-м на "Камп Ноу". Больше на домашнем стадионе блауграны не забивал никто.

Зеркальное достижение есть и у Роналду: он чаще всех отличался на "Сантьяго Бернабеу" (178).


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Теги: Ла Лига Месси Роналду Барселона Реал
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