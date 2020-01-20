Донни ван бе Бек: "Реал" или "МЮ"? Оба клубы великие

Хавбек "Аякса" Донни ван бе Бек не стал комментировать информацию о переходе в "Реал", о чем ранее сообщали СМИ.



"Официально пока ничего не решено. Я ничего не подписывал.



Где хочу играть: в "МЮ" или "Реале"? Не хочу выбирать, это два великих клуба. Все варианты хорошие по своему", - цитирует футболиста Mundo Deportivo.



Ранее сообщалось, что "Реал" уже договорился с 22-летним полузащитником о личном контракте



Ван де Бек в нынешнем сезоне провел 17 матчей и забил 6 голов.