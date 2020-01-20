Контракт Бэйла с "Реалом" действует до 2023 года. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован "Манчестер Юнайтед".
Бэйл перешел в "Реал" летом 2013 года. "Сливочные" заплатили "Тоттенхэму" за футболиста 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне нападающий провел 12 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи.
Бэйл не хочет уходить в аренду
Форвард "Реала" Гарет Бэйл готов покинуть клуб только на постоянной основе. В аренду валлиец уходить не собирается, передает ВВС.
Фото: ESPN
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