18-летний полузащитник Рейньер прокомментировал свой переход в "Реал".
Сегодня мадридский клуб официально объявил о переходе футболиста. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, а его контракт с клубом будет действовать до 2026 года.
"Каждый ребенок мечтает играть за "Реал". Не предполагал, что однажды я смогу исполнить свою мечту, перейти в крупнейший клуб в мире, где всегда играли великие игроки. Я фанат "Реала" с того момента, когда услышал о Галактикос - тогда я еще был очень маленький", - цитирует Рейньера пресс-служба клуба.
Рейньер рассказал, что мечтал играть в "Реале"
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