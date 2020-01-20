"Севилья" заинтересована в услугах полузащитника "Милана" Сусо. Об этом сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.
Сообщается, что сам 26-летний испанец не прочь вернуться на родину. Его контракт с "Миланом" рассчитан до 2022 года.
Ранее была информация, что Сусо может перейти в "Валенсию" уже в зимнее трансферное окно.
Сусо, перешедший в "Милан" в 2015 году из "Ливерпуля", в нынешнем сезоне провел 16 матчей в чемпионате Италии, забил один гол и отдал два голевых паса.
Сусо может продолжить карьеру в Испании
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