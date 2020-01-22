Зидан рассказал о трансферных планах "Реала" на эту зиму

Главный тренер мадридской команды ответил на вопрос, стоит ли ждать от "Реала" трансферов.
Напомним, позавчера "Реал" объявил о переходе полузащитника "Фламенго" Рейньера за 30 млн евро.
- Не думаю, что мы подпишем кого-нибудь в январе, но случиться может всякое. До 31 января кто-то может уйти, а кто-то прийти, - цитирует Гвардиолу Marca.
"Реал" после 20-ти туров Ла Лиги идёт на второй строчке, уступая "Барселоне" только по дополнительным показателям.
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