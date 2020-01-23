Симеоне взял ответственность за вылет из Кубка Испании от клуба третьей лиги на себя

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал итоги матча Кубка Испании против клуба третьей испанской лиги "Культураля", в котором мадридцы уступили в овертайме (1:2), ведя в счёте по ходу игры.
Фото: AFP
- С той поры, как я возглавил "Атлетико", у меня никогда не пропадало желание здесь работать. Серии пенальти и овертаймы меня не изменили. Ничего не изменится и после этого поражения. У нас хорошая команда, результаты скоро придут. У нас нет другого выбора, кроме как продолжать работать

Нам не хватало реализации. У Витоло были моменты, Сауль бил головой, Парти… Их вратарь играл фантастически. Я поздравил тренера соперника, мне понравилась их игра, а мы не смогли забить. Ответственность за это лежит исключительно на мне, - цитирует Симеоне Marca.

В предыдущий раз "Атлетико" проигрывал клубу третьего дивизиона в 2011 году. Именно после того поражения от "Альбасете" клуб возглавил Диего Симеоне.


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Теги: Ла Лига Атлетико Симеоне
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