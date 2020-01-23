- С той поры, как я возглавил "Атлетико", у меня никогда не пропадало желание здесь работать. Серии пенальти и овертаймы меня не изменили. Ничего не изменится и после этого поражения. У нас хорошая команда, результаты скоро придут. У нас нет другого выбора, кроме как продолжать работать
Нам не хватало реализации. У Витоло были моменты, Сауль бил головой, Парти… Их вратарь играл фантастически. Я поздравил тренера соперника, мне понравилась их игра, а мы не смогли забить. Ответственность за это лежит исключительно на мне, - цитирует Симеоне Marca.
В предыдущий раз "Атлетико" проигрывал клубу третьего дивизиона в 2011 году. Именно после того поражения от "Альбасете" клуб возглавил Диего Симеоне.
Симеоне взял ответственность за вылет из Кубка Испании от клуба третьей лиги на себя
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал итоги матча Кубка Испании против клуба третьей испанской лиги "Культураля", в котором мадридцы уступили в овертайме (1:2), ведя в счёте по ходу игры.
Фото: AFP
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