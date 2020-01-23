Симеоне взял ответственность за вылет из Кубка Испании от клуба третьей лиги на себя

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал итоги матча Кубка Испании против клуба третьей испанской лиги "Культураля", в котором мадридцы уступили в овертайме (1:2), ведя в счёте по ходу игры.

Фото: AFP