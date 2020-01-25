Экс-игрок петербургского "Зенита" Ландро Паредес, ныне выступающий за французский ПСЖ, близок к переходу в "Милан".
Французский клуб хочет получить 22-летнего хавбека "Милана" Лукаса Пакету. Клубы пытаются договориться об обмене. В стан "россонери" из "Пари Сен-Жермена" может отправиться один из полузащитников французского клуба - Юлиан Дракслер, Андер Эррера или Ландро Паредес, сообщает Tuttosport.
Аргентинец защищал цвета "Зенита" с лета 2017 года по январь прошлого года. Петербургский клуб заплатил за его переход из "Ромы" 23 миллиона евро, а ПСЖ выкупил его контракт за 40 миллионов.
ПСЖ может обменять Паредеса в "Милан"
Фото: ФК "Зенит"
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