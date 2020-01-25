Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос полностью восстановился от травмы голеностопа и принял участие в сегодняшней тренировке вместе с основным составом, сообщает As.
Есть вероятность, что Рамос примет участие в следующем матче "сливочных" против Вальядолида, который состоится 26 января. Напомним, что начало встречи в 23:00 мск.
Также источник сообщает, что Гарет Бэйл пропустил последние тренировки из-за травмы и точно не примет участие в грядущей встречи.
В текущем сезоне Серхио Рамос провел 18 игр в рамках чемпионата Испании и забил 3 гола.
Рамос восстановился после травмы. Он сможет выйти на поле против "Вальядолида"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»