"Барселона" впервые проиграла после отставки Вальверде

"Барселона" в 21-м туре испанской Примеры гостила в Валенсии. Матч на "Месталье" завершился победой "Валенсии" со счётом 2:0.



Уже на 12-й минуте хозяева заработали пенальти, но его не реализовал Макси Гомес. Впрочем, форвард "Валенсии" в итоге стал главным героем матча. В начале второго тайма он рикошетом от спины Жорди Альбы поразил ворота соперника. А на 77-й минуте Гомес уже после передачи Карлоса Солера пробил голкипера "Барсы" Марка-Андре Тер-Штегена.



Это поражение стало первым для "Барселоны" с тех пор, как клуб сменил главного тренера. Ранее на смену Эрнесто Вальверде пришёл Кике Сетьен.



Примера. 21-й тур



"Валенсия" - "Барселона" - 2:0 (0:0)



Голы: Альба, 48 (автогол), Гомес, 77.



"Валенсия": Доменек, Гайя, Паулиста, Гарай, Васс, Солер (Собрино, 89), Коклен, Кондогбия, Ферран Торрес, Гамейро (Морено, 59), Гомес (Хауме, 79).



"Барселона": тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Артур (Видаль, 56), де Йонг (Ракитич, 85), Гризманн, Фати (Кольядо, 85), Месси.



Предупреждения: Пике, 10, Умтити, 43, Бускетс, 52, Коклен, 54.