Sport.es: игроки "Барселоны" скептически относятся к идеям Сетьена

Смена Эрнесто Вальверде на Кике Сетьена на посту главного тренера "Барселоны" пока не решает командных проблем. Напротив, если верить испанскому изданию, появились новые.

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Sport.es утверждает, что идеи Кике Сетьена не вызывают энтузиазма у футболистов "Барселоны".



В частности, игроков каталонского клуба не устраивает переход на расстановку с тремя центральными защитниками, которую Сетьен использовал в "Бетисе" и сейчас внедряет на новом месте работы.



При Сетьене "Барселона" минимально обыграла "Гранаду" (1:0), благодаря дублю Гризманна в концовке одолела клуб третьего дивизиона "Ибицу" (2:1) и проиграла на выезде "Валенсии" (0:2).