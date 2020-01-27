Азар не поможет "Реалу" в матче с "Атлетико"

По данным газеты AS, форвард "Реала" Эден Азар пропустит матч 22-го тура чемпионата Испании с "Атлетико".
Фото: The Sun
Сообщается, что бельгиец, который получил травму ноги в ноябре 2019 года, не успеет восстановиться к мадридскому дерби, которое состоится 1 февраля на стадионе "сливочных".

При этом не исключается, что Азар успеет вернуться в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Встреча состоится 26 февраля.

Азар перешел в мадридский "Реал" летом 2019 года из "Челси", подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.

"Реал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 46 очков в 21 матче. "Атлетико" находится на пятом месте, имея в активе 36 баллов.


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Теги: Азар Реал Атлетико Ла Лига
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