Полузащитник "Милана" Сусо продолжит карьеру в Испании.
Как сообщает журналист Николо Шира, 26-летний футболист уже согласовал контракт с "Севильей" и в ближайшее время подпишет контракт, который будет рассчитан до 2025 года. Сумма трансфера составит порядка 20 миллионов евро.
Сусо в нынешнем сезоне чемпионата Италии провел 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
"Милан" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко в 21 туре. "Севилья" с 38 очками занимает третье место в чемпионате Испании.
Сусо близок к переходу в "Севилью"
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