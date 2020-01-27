Сусо близок к переходу в "Севилью"

Полузащитник "Милана" Сусо продолжит карьеру в Испании.

Как сообщает журналист Николо Шира, 26-летний футболист уже согласовал контракт с "Севильей" и в ближайшее время подпишет контракт, который будет рассчитан до 2025 года. Сумма трансфера составит порядка 20 миллионов евро.

Сусо в нынешнем сезоне чемпионата Италии провел 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

"Милан" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко в 21 туре. "Севилья" с 38 очками занимает третье место в чемпионате Испании.


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Теги: Сусо Милан Севилья Серия А Ла Лига Зарубежные трансферы
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