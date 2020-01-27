Marca: Кавани в ближайшее время заключит контракт с "Атлетико"

По данным испанской газеты Marca, нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани все-таки перейдет в "Атлетико".



Фото: eurosport.fr

Сообщается, что "Атлетико" смог убедить французский клуб продать уругвайца в зимнее трансферное окно, за полгода до того, как у него истечет контракт с парижанами. Кавани заключит с "матрасниками" соглашение на 2,5 года, а сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что интерес к Кавани проявлял "Манчестер Юнайтед", но игрок отказал английскому клубу.



В этом сезоне нпадающий провел 9 игр в составе "ПСЖ" и забил два гола.