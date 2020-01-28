Тадич привлек внимание "Барселоны"

"Барселона" проявляет активный интерес к полузащитнику "Аякса" Душану Тадичу.



Как сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио, 29 января 31-летний футболист прилетит в Барселону и встретится с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить детали контракта.



Напомним, Тадич выступает за "Аякс" с 2018 года, перейдя из "Саутгемптона". В нынешнем сезоне футболист провел 20 матчей, забил 8 голов и отдал 15 результативных передач. Его соглашение с амстердамским клубом рассчитано до 2023 года.