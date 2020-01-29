Президент "Барселоны": Неймар? Мы всегда открыты для любых вариантов

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу ответил на вопрос, может ли вернуться в команду из "ПСЖ" нападающий Неймар.

"Неоднократно уже об этом говорил, и вы по-прежнему задаете этот вопрос. У нас еще не было собрания по следующему сезону. Так что пока этот вопрос не будет обсуждаться. Мы знаем, чего хотим в зимнее трансферное окно, но на следующий сезон пока ничего не планировали. Но отмечу, что "Барселона" всегда открыта для любых вариантов", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Неймар выступал за "Барселону" с лета 2013 года. За это время он провел за каталонский клуб 123 матча и забил 68 мячей. В августе 2017 года было официально объявлено, что бразилец продолжит карьеру в "ПСЖ". Сумма трансфера составила 222 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар забил 13 голов и сделал пять результативных передач в 13 матчах.


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Теги: Неймар Бартомеу Барселона ПСЖ Лига 1 Ла Лига
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