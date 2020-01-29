Сусо перешел в "Севилью" на правах аренды

"Милан" объявил о переходе полузащитника Сусо на правах аренды в "Севилью".



Соглашение рассчитано до конца сезона. У испанского клуба есть право выкупа футболиста по окончании сезона за 22 миллиона евро.



Сусо в нынешнем сезоне провел за "Милан" 17 матчей, в которых забил 1 гол.



"Севилья" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после 21 тура 38 очков.



"Милан" находится на шестой строчке в Серии А, имея в своем активе 31 очко.