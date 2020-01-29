Сусо перешел в "Севилью" на правах аренды

"Милан" объявил о переходе полузащитника Сусо на правах аренды в "Севилью".

Соглашение рассчитано до конца сезона. У испанского клуба есть право выкупа футболиста по окончании сезона за 22 миллиона евро.

Сусо в нынешнем сезоне провел за "Милан" 17 матчей, в которых забил 1 гол.

"Севилья" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после 21 тура 38 очков.

"Милан" находится на шестой строчке в Серии А, имея в своем активе 31 очко.


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Теги: Сусо Милан Севилья Серия А Ла Лига Зарубежные трансферы
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