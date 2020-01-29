"Милан" объявил о переходе полузащитника Сусо на правах аренды в "Севилью".
Соглашение рассчитано до конца сезона. У испанского клуба есть право выкупа футболиста по окончании сезона за 22 миллиона евро.
Сусо в нынешнем сезоне провел за "Милан" 17 матчей, в которых забил 1 гол.
"Севилья" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после 21 тура 38 очков.
"Милан" находится на шестой строчке в Серии А, имея в своем активе 31 очко.
Сусо перешел в "Севилью" на правах аренды
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