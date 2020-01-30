Напомним, бельгиец в последний раз выходил на поле в ноябре прошлого года. Сегодня же 29-летний футболист тренировался без всяких ограничений.
Ранее сообщалось, что Азар пропустит матч 22-го тура чемпионата Испании с "Атлетико", который состоится 1 февраля на стадионе "сливочных".
Азар перешел в "Реал" летом 2019 года из "Челси". Сумма трансфера составила 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб 13 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
"Реал" сообщил о возвращении Азара в общую группу
Пресс-служба "Реала" в твиттере сообщила о возвращении полузащитника Эдена Азара в общую группу.
Фото: The Sun
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