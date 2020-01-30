"Реал" сообщил о возвращении Азара в общую группу



Пресс-служба " Реала " в твиттере сообщила о возвращении полузащитника Эдена Азара в общую группу.

Фото: The Sun

Напомним, бельгиец в последний раз выходил на поле в ноябре прошлого года. Сегодня же 29-летний футболист тренировался без всяких ограничений.



Ранее сообщалось, что Азар пропустит матч 22-го тура чемпионата Испании с "Атлетико", который состоится 1 февраля на стадионе "сливочных".



Азар перешел в "Реал" летом 2019 года из "Челси". Сумма трансфера составила 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб 13 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.