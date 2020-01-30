"Севилья" вылетела из Кубка Испании, проиграв клубу 3-го испанского дивизиона

Кубок Испании



1/8 финала



"Мирандес" - "Севилья" 3:1

В матче 1/8 финала Кубка Испании "Севилья" потерпела поражение от клуба "Мирандес", который выступает в третьем по силе испанском дивизионе. Встреча завершилась со счетом 3:1.: Родригес, 7, 30, Рей, 85, Нолито, 90: Лимонес, Франкеса, Поирриер, Забала, Гонсалес, Пенья (Альдалур, 64), Наварро, Мальса, Рей (Кихера, 88), Кастельянос, Родригес (Мендонча, 74): Вацлик, Карлос, Навас, Эскудеро, Кунде (Окампос, 46), Торрес, Гудель, Банега (Жордан, 46), Йонг, Нолито, Эль-Хаддади (Эн-Несири, 46): Гонсалес, 33, Эль-Хаддади, 37, Карлос, 53, Родригес, 55, Эскудеро, 76, Наварро, 78, Поирриер, 80, Нолито, 90+1