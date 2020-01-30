"Севилья" вылетела из Кубка Испании, проиграв клубу 3-го испанского дивизиона

Кубок Испании
1/8 финала
"Мирандес" - "Севилья" 3:1
1/8 финала
"Мирандес" - "Севилья" 3:1
Голы: Родригес, 7, 30, Рей, 85, Нолито, 90
Мирандес: Лимонес, Франкеса, Поирриер, Забала, Гонсалес, Пенья (Альдалур, 64), Наварро, Мальса, Рей (Кихера, 88), Кастельянос, Родригес (Мендонча, 74)
Севилья: Вацлик, Карлос, Навас, Эскудеро, Кунде (Окампос, 46), Торрес, Гудель, Банега (Жордан, 46), Йонг, Нолито, Эль-Хаддади (Эн-Несири, 46)
Предупреждения: Гонсалес, 33, Эль-Хаддади, 37, Карлос, 53, Родригес, 55, Эскудеро, 76, Наварро, 78, Поирриер, 80, Нолито, 90+1