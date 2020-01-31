Мадридскому "Реалу" достался в соперники "Реал Сосьедад", а "Барселоне" - "Атлетик". "Валенсия", за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, встретится в четвертьфинале с "Гранадой". Соперником "Вильярреала" стал клуб третьей испанской лиги "Мирандес", который вчера выбил из турнира "Севилью".
Четвертьфинальные матчи пройдут с 4 по 6 февраля.
Стали известны соперники "Реала" и "Барселоны" в четвертьфинале Кубка Испании
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании.
Фото: ФК "Барселона"
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