У футболиста выявлено повреждение задней поверхности левого бедра. Пока неизвестны точные сроки восстановления российского полузащитника.
Напомним, вчера стало известно о переходе в "Сельту" нападающего "Локомотива" Федора Смолова. Арендное соглашение с ним подписано до конца сезона.
Матч "Валенсия" - "Сельта" состоится 1 февраля в 23:00 по московскому времени.
Черышев не сыграет против "Сельты"
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев не сыграет с "Сельтой" в рамках 22-го тура чемпионата Испании, сообщает пресс-служба "летучих мышей".
Фото: ФК "Валенсия"
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