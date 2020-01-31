"Когда доктор разрешит тренироваться с командой и играть, тогда он и выйдет на поле. Он чувствует себя хорошо, намного лучше, чем было. Травма не такая серьезная, поэтому, надеюсь, восстановится быстро", - цитирует Дмитрия Черышева "РБ-Спорт".
Ранее стало известно, что Черышев пропустит матч против "Сельты", который состоится 1-го февраля. У футболиста выявлено повреждение задней поверхности левого бедра. Клуб пока не сообщал о сроках восстановления российского полузащитника.
Черышев в текущем сезоне провел 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
"Валенсия" занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 34 очка в 21 матче.
Отец Черышева прокомментировал серьезность травмы игрока
Отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий прокомментировал травму сына.
Фото: ФК "Валенсия"
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