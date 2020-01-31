Главный тренер "Сельты" прокомментировал переход Смолова

Главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия прокомментировал трансфер нападающего сборной России Федора Смолова в клуб из Виго.
Фото: ФК "Сельта"
"Он форвард высокого качества и уровня. Надеюсь, он прибыл сюда с правильным настроем, чтобы помочь нам в эти месяцы, поскольку нет сомнений, что он высококачественный футболист.

Жизнь Смолова вне поля? Это не будет проблемой, пока он будет привержен делу и соответствовать нашим стандартам", — цитирует Гарсию One Football.

"Сельта" после 21 тура занимает 18 место в Ла Лиге.

Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" до конца сезона.

В этом сезоне на счету Смолова 19 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, 4 забитых мяча и 4 результативные передачи.


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Теги: Смолов Сельта Российские трансферы Примера
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