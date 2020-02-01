Сетьен высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал сообщения в СМИ о том, что форвард "ПСЖ" Неймар хочет вернуться в каталонский клуб.



"Это хорошо, что он хочет вернуться. Люблю наблюдать за хорошими игроками и даже не могу представить, какого было бы наблюдать за ним на каждой тренировке", - цитирует Сетьена As.



Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу ранее не стал исключать, что бразилец вернется в клуб. При этом он отметил, что пока не обсуждалась эта идея.



Неймар выступал за "Барселону" с лета 2013 года. За это время он провел за каталонский клуб 123 матча и забил 68 мячей. В августе 2017 года было официально объявлено, что бразилец продолжит карьеру в "ПСЖ". Сумма трансфера составила 222 миллиона евро.