Сетьен высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал сообщения в СМИ о том, что форвард "ПСЖ" Неймар хочет вернуться в каталонский клуб.

"Это хорошо, что он хочет вернуться. Люблю наблюдать за хорошими игроками и даже не могу представить, какого было бы наблюдать за ним на каждой тренировке", - цитирует Сетьена As.

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу ранее не стал исключать, что бразилец вернется в клуб. При этом он отметил, что пока не обсуждалась эта идея.

Неймар выступал за "Барселону" с лета 2013 года. За это время он провел за каталонский клуб 123 матча и забил 68 мячей. В августе 2017 года было официально объявлено, что бразилец продолжит карьеру в "ПСЖ". Сумма трансфера составила 222 миллиона евро.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сетьен Неймар Барселона Ла Лига Лига 1 ПСЖ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Реал" пропустил всего 13 голов в 22 матчах. Это личный рекорд мадридцев
Сетьен высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону"
Симеоне выразил обеспокоенность текущим положением "Атлетико"
"Сельта" проиграла "Валенсии", Смолов вышел на замену в конце матча 2
"Рома" потерпела поражение от "Сассуоло"
Бистрович: доволен ли игрой ЦСКА Гончаренко, останется между нами
"Монако" вдевятером проиграл "Ниму", Головин появился на поле на 64-й минуте 3
Гинер прокомментировал возвращение Березуцких в команду
Новый спортдиректор "Динамо" рассказал, что мог возглавить лондонский "Арсенал" 1
Салах вошел в четверку лучших бомбардиров "Ливерпуля" в АПЛ
Арустамян рассказал, что Виллаш-Боаш хотел пригласить Кокорина в "Марсель" 1
Два игрока "Монако" были удалены на 32-й минуте матча с "Нимом" 6
"Лейпциг" на 89-й минуте вырвал ничью в матче с менхенгладбахской "Боруссией"
"Манчестер Юнайтед" в дебютном матче Фернандеша сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"
Смолов - в запасе "Сельты" на матч с "Валенсией" 4
Холанд установил рекорд. До него в Бундеслиге никто не забивал 7 голов в 3 стартовых матчах 2
"ПСЖ" разгромил "Монпелье" со счетом 5:0. Гости заканчивали матч вдевятером
Головин остался в запасе "Монако" на матч с "Нимом" 28
Орещук: самооценка у Бакаева зашкаливает 4
Федун ответил на вопрос о возможном возвращении Фернандо 2
Мирзов вашему Дону. У «Спартака» снова хороши контратаки и Бакаев, но появился и новый бомбардир 5
ЦСКА избежал поражения от австрийского клуба "Тироль" 3
Ригони вернулся в "Зенит" 2
Валерий Карпин - Журавелю: ты издеваешься? Я 500 миллионов раз сказал, что счет не важен 11
"Вест Хэм" упустил победу над "Брайтоном", ведя 3:1 к 75-й минуте
"Эвертон" выиграл у "Уотфорда", забив в меньшинстве на 93-й минуте
Федун: Соболева увидел еще в "Томи", он выделялся на фоне одноклубников 3
"Реал" в дерби обыграл "Атлетико"
"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон". Отрыв от "Манчестер Сити" - 22 очка 6
"Спартак" начинает защиту титула с победы над "Ростовом" 30
Все новости