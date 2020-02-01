Победный для "Реала" матч 22-го тура с "Атлетико" (1:0) стал для капитана "сливочных" Серхио Рамоса 42 в рамках мадридского дерби. Это рекорд, который Рамос делит с Мануэлем Санчисом и Франсиско Хенто, но уже в следующем матче с "Атлетико" Рамос сможет улучшить свое достижение.
Серхио Рамос выступает за мадридский "Реал" с 2005-го года и завоевал в составе "сливочных" 21 трофей, среди которых 4 Кубка Лиги Чемпионов и 4 титула чемпиона Испании.
"Реал" после этого матча на 6 очков оторвался от идущей второй "Барселоны", но при этом у "каталонцев" игра в запасе.
Рамос вошёл в список рекордсменов мадридского дерби
Испанский защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос в матче с "Атлетико" повторил рекорд по количеству матчей в мадридском дерби.
Фото: Getty Images
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