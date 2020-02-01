"Смолов может многое привнести в команду. Если он сможет раскрыться и внести свой вклад, он принесёт много радости "Сельте". Практически в каждой игре мы забивали, создавая опасные моменты. Теперь мы сможем быть ещё более опасными у ворот соперника", — цитирует Пейнадо El Desmarque.
Федор Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из московского "Локомотива" на правах аренды до конца текущего сезона.
Вчера Федор Смолов дебютировал в матче чемпионата Испании с "Вильярреалом", выйдя на замену. Результативным действиями форвард не отметился.
После 22 туров чемпионата Испании "Сельта" имеет в своем активе всего 17 очков и занимает 18-место в зоне вылета в Сегунду.
Партнер Смолова по "Сельте" рассказал, что Федор может дать команде
Полузащитник "Сельты" Франсиско Пейнандо прокомментировал переход нападающего сборной России Федора Смолова в клуб из Виго.
Фото: ФК "Сельта"
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