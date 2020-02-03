Дембеле получил травму на тренировке

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле на тренировке получил травму, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Пока неизвестно, на какой срок выбыл французский футболист.



Дембеле несколько дней назад восстановился после травмы мышцы бицепса бедра. В текущем сезоне на его счету пять матчей в чемпионате Испании.



Дембеле перешел в "Барселону" летом 2017 года из дортмундской "Боруссии". Сумма трансфера составила 105 миллионов, а контракт с игроком был заключен на пять лет.