Как сообщает официальный сайт "Атлетико", нападающий Альваро Мората получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Реалом".
У футболиста диагностировали мышечную травму правой ноги. Пока неизвестно, на какой срок выбыл 27-летний футболист. Не исключено, что он пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
В нынешнем сезоне Мората провел 19 матчей, забил 7 голов и отдал одну голевую передачу.
"Атлетико" занимает шестое место в чемпионате Испании, набрав 36 очков.
Мората выбыл из строя из-за травмы
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